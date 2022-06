8 Magníficas Casas De Banho Contemporâneas Para Se Inspirar A renovar A Sua

Neste livro de ideias estão algumas ideias de casas de banho, que nos fascinam e que queremos reproduzir! O design minimalista, como o nome sugere, refere-se a um design limpo e minimalista. É o oposto do luxo barroco, pois expressa-se com algumas cores brilhantes. No entanto, dentro deste estilo, podemos encontrar muitas tendências diferentes: mais elegante, mais natural, ou então mais moderno e mais discreto.

Um estilo simples de implementar e fácil de personalizar, a linguagem minimalista encaixa-se perfeitamente com a decoração de uma casa de banho moderna. E para o ajudar nesta tarefa, convidamos-vos a seguir algumas dicas que irão orientá-lo no conceito do seu projeto.