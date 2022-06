5 casas bonitas e pequenas que o motivarão a construir a sua

É uma boa ideia prescindir de alguns metros quadrados para se apostar, em vez disso, nos acabamentos e nos detalhes da casa. Na fotografia que vê acima, vemos uma casa pré-fabricada com acabamentos naturais como a madeira sob o telhado e a fachada em ardósia. A casa conta ainda com um pequeno jardim e um agradável aprende para se desfrutar do exterior com conforto.