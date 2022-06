Uma casa pré-fabricada digna de um conto de fadas

A casa pré-fabricada que vos apresentamos, neste livro de ideias, possui uma arquitetura aparentemente simples e delicada, mas ao observá-la melhor, vai poder descobrir que muitos detalhes de design são realmente muito interessantes, pois há um claro sinal de que o planeamento foi elaborado com todo o cuidado e bom gosto.

Propomos, neste sentido, uma galeria de imagens que retratam todo o seu esplendor, a partir de diferentes perspetivas, tanto dentro como fora. No primeiro caso, vamos notar um estilo moderno e elegante. A fachada é parcialmente revestida com um efeito de madeira em cerâmica, o que dá maior ênfase nas formas da estrutura. A restante parte é coberta com gesso branco ou cinzento. O projeto está distribuído por um piso, tem uma planta em forma de T e apresenta um lindo telhado inclinado.

Vamos descobrir?