O artigo de hoje vai dar-lhe a conhecer a casa do futuro.

O projecto é para uma habitação no País de Gales, no Reino Unido mas as imagens que o vão deixar especado foram feitas por uma empresa especializada na produção de imagens e 3D, do Porto: Metro Cúbico Digital. O arquitectos responsáveis: Hyde+Hyde Architects

Esta intervenção por uma empresa Nacional ajuda de forma muito autêntica a entender este projecto magnífico que lhe vai dar uma visão da casa do futuro, e não se preocupe porque o conforto não falta.

A arquitectura é surpreendente!

Curioso?! Vamos conhecer…