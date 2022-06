Como melhorar o seu pátio sem gastar o ordenado completo!

Ideias fáceis e económicas de fazer são as que vamos partilhar consigo no artigo de hoje. Ideias para que se anime e pense em remodelar e a pôr bonito o seu espaço exterior, seja uma varanda, um pátio ou um terraço. Não importam os metros quadrados com que conta. Inspire-se a decorá-lo e a criar um canto exterior muito acolhedor, até em pleno Inverno.

As imagens que partilhamos consigo hoje, são projectos realizados por profissionais registados na homify, e estamos convencidos que todos o irão inspirar!