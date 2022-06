O refúgio perfeito para relaxar!

Apresentamos-lhe o refúgio perfeito para descansar do stress do dia a dia e do trabalho. Trata-se de um projecto de reabilitação de piscinas, envoltas pela maravilhosa paisagem natural das Furnas, ilha de São Miguel, Açores.

Se ainda não conhece os Açores, esta é uma óptima desculpa! É um projecto dos Arquitectos Monteiro Resendes e Sousa Arquitectos Lda., de Ponta Delgada, que aqui procuraram usar materiais autóctones e integrar este espaço da forma mais harmoniosa com a paisagem. A intervenção teve como principais objectivos melhorar as condições de segurança e exploração dos recursos naturais e existentes no local.

Conheça outro projecto dos mesmos arquitectos aqui, vale a pena!

Respire fundo e relaxe enquanto lhe damos a conhecer as bonitas piscinas termais da Poça da Dona Beija…