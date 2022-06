Uma casa simples construída com pouco dinheiro

As paredes exteriores são simples, mas com um bom design. Utilizaram-se materiais com acabamentos de boa qualidade, incrementando o valor da casa original sem se gastar demasiado. À direita, vemos uma laje em betão com degraus de acesso à porta da frente da casa no piso térreo que se encontra ligeiramente recuada. O telhado tradicional cria um contraste com as cores sóbrias das superfícies.