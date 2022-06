23 cozinhas rústicas nas quais se pode inspirar totalmente!

Decorar uma cozinha com estilo rústico não é tarefa fácil. Os materiais, as técnicas, as cores e os revestimentos devem ser adequados. Ao mesmo tempo, não é bom sacrificar a funcionalidade da cozinha em prol da estética. A meta é que a cozinha seja o mais prática e acolhedora possível. Mas, tudo começa com uma ideia. Paredes em tijolo, armários em madeira com um aspecto gasto, têxteis confortáveis e um toque do passado. Convidamo-lo a ver as propostas que trazemos para si neste livro de ideias e que nelas se inspire para transformar a sua cozinha com a ajuda de um arquitecto e decorador.