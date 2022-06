Passo a passo: esta é a maneira mais fácil de ampliar uma casa

As remodelações podem implicar dentro de um projecto já construído a adição de espaços ou a modificação dos existentes para se adaptarem às necessidades que vão mudando ao longo do tempo, podendo, assim, satisfazer sempre os donos da casa. É sempre importante ter bem claro aquilo que se incluirá no projecto de remodelação para se poder definir bem o desenho, o itinerário de actividades e o custo total.

Hoje, mostrar-lhe-emos um projecto de remodelação a cargo dos arquitectos do Grupo Puente que acrescentou uma garagem e uma cisterna a um imóvel.