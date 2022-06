8 ideias para decorar a sua casa com imitação de pedra (não parece só bonito, é mesmo!)

Quer renovar a sua sala de estar, a casa de banho, o terraço ou qualquer outro espaço na sua casa, mas a construção ou outras grandes obras não são, neste momento, as mais oportunas, porque deve contar com o trabalho de profissionais, o cimento, as pedras e além de sujar e dar uma reviravolta em toda a casa, deve então, pensar noutra solução.

Vamos neste artigo mostrar-vos diferentes divisões da casa, onde pode renovar com pedras, cobrindo as suas paredes com belas pedras e de tons diferentes, sem muito esforço e, claro, sem grandes custos. Papel de parede, adesivos, tintas combinadas com os dois anteriores, enfim existem muitas possibilidades… A sua imaginação é o limite!

Nestas imagens, vamos partilhar soluções de revestimentos em papel, com desenhos em pedra, mas claro que pode fazê-lo com outros modelos, ao seu gosto. Inspire-se!