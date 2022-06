Uma casa no Algarve para férias todo o ano!

Neste homify 360º rumamos de novo a sul, em direção ao Algarve e à linda cidade de Lagoa para conhecer mais uma casa sensacional.

O Algarve é imediatamente conotado como destino de férias e por vezes tendemos a pensar que muito do seu panorama habitacional se destina a servir o turismo, sobretudo na época balnear do verão. O que não é de todo descabido, pois com as suas praias maravilhosas, um mar azul-turquesa e paisagens únicas, esta região encarna tudo o que o calor traz de melhor. No entanto nem só de verão se faz o Algarve, e o inverno traz consigo uma mística de paz que o verão, com a sua imensa agitação, não permite. É por isso que muitas casas, de férias ou não, estão também equipadas de maneira a tornar o frio mais apetecível.

A casa que lhe vamos mostrar é um desses casos. Preparada para viver o calor intensamente, tem também tudo o que é necessário para desfrutar de interiores e exteriores durante a estação fria. Em tons de azul e branco, como o céu, o mar e a areia, esta casa foi projetada pelo arquiteto John Wilson e magistralmente fotografada pela ’Hi-cam Portugal’. Vamos visitá-la e sonhar com férias, mesmo que ainda estejam longe!