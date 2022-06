Casa desenhada para um casal: vai encantá-lo!

O projecto que vamos hoje conhecer surgiu para cobrir as necessidades de um casal, tendo como premissa a simplicidade, a funcionalidade, a comodidade e o bom gosto, a partir da optimização do espaço, de um design moderno, da integração dos diversos ambientes interiores e da inclusão de luz natural.

A moradia desenvolve-se num só piso e, como o terreno se situa numa esquina, criaram-se duas fachadas principais, sendo que uma alberga o acesso para peões e outra o acesso para veículos. Ao entrar na casa, a área social recebe-nos com uma pequena, mas muito acolhedora sala. Junto a ela, mas separada por uma parede decorativa, encontra-se a sala de jantar, e no outro volume, virado para a rua, situa-se a cozinha. Por detrás da sala de jantar, encontra-se uma casa de banho e, através de um terraço iluminado por um pátio de luz, localizam-se dois quartos com casa de banho e closet, um quarto de serviço e depois a garagem.

Vamos conhecê-la.