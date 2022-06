Cadeiras estofadas = conforto absoluto!

Tudo sobre rodas! E para ali… e agora para aqui… Ah! esqueci-me do papel naquela gaveta.. e mais uma voltinha no carrossel! As cadeiras de escritório facilitam o acesso aos armários que estão à nossa volta, ser a girar ou empurrando com os pés, para elas nos levar ao sítio certo, caso contrário passaríamos o tempo a levantar e sentar. E é precisamente no escritório, quer seja o do trabalho ou o de casa, que precisamos maximizar o nosso conforto, já que são sempre muitas horas sentado, como tal nada melhor que uma boa cadeira estofada, como esta da Larforma – a Grega. Toda ela revestida de um tecido preto, a sua almofada do assento permite aquele conforto e bem estar. A sua estrutura em estrela é em inox. Qualidade aliada ao design perfeito… só poderá ter com ela um escritório à maneira e um trabalho mais criativo!