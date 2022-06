Bicicletas – a nova tendência nos interiores

Em espaços pequenos, como em estúdios ou lofts, pode ser tirado o proveito de paredes e cantos mal aproveitados. Se quer tirar o máximo de vantagens do seu espaço e ainda valorizar a sua bicicleta, esta pequena prateleira poderá fazer milagres. Imagine-se a chegar a casa ao fim do dia de bicicleta e mal puser os pés dentro de casa a levantar em peso até à sua estrutura de suporte e ali ficar até ao dia seguinte. A única preocupação poderá ser ter de limpar as rodas para não sujar a casa, mas se o fizer com cuidado este problema dissolve-se. Ainda com a bicicleta pousada no suporte poderá fazer a revisão à mesma e encher com facilidade os pneus e ainda passar um pano para a manter sempre impecável. O ambiente geral do espaço muda, mas muda positivamente.Atreva-se a fazer o mesmo!