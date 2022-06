Ramos e troncos como decoração!

É no aconchego do lar que cada um aproveita a sua família ou a sua paz a sós. A casa de cada um é como o ninho de um pássaro, o sítio onde se sente seguro e no seu mundo. É onde descansa e ganha energias para o dia seguinte rodeado das suas coisas. E é mesmo a decoração de sua casa que revela muito sobre si e sobre as suas preferências. Não caia no erro de comprar casa, ou simplesmente de mudar de casa, e de comprar mobiliário e decoração tudo de uma só vez. O espaço precisa de tempo, ou seja, os próprios moradores precisam de se sentir no espaço e ir percebendo o que o ambiente lhes transmite e o que realmente vão querer para tornar este ninho a sua cara.

No meio de tanta oferta, a nível de decoração com várias opções de materiais, cores e formatos a escolha será sempre sua, mas não se esqueça, o menos muitas vezes é mais e os detalhes fazem sempre a diferença. Hoje as fotografias que se seguem vão mostrar-lhe como a natureza morta, como ramos e troncos, podem dar muita vida à sua casa!