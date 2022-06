10 Quartos para crianças com pinta!

Os beliches trazem-me ainda memórias muito vivas, pois partilhei um durante quase uma vida, com a minha irmã. É sempre uma boa opção para rentabilizar o espaço e ter as manas no mesmo quarto, mas partilhar um beliche ou um quatro vai mais além que o espaço físico, cria laços infinitos, momentos únicos e segredos que jamais serão revelados. Além disso, este beliche branco tem a vantagem de ter umas quantas gavetas de arrumação por baixo, é sempre tão útil, não é mamãs?

O que também nos cativou e deslumbrou, neste quarto para criança, foi esse papel de parede de fundo azul e tão florido, ficou um mimo. As cortinas com riscas brancas e cor-de-rosa poderiam ser improváveis, com a mistura floral, mas o risco até correu bem, é que ficou discreto e harmonioso. Desta bela inspiração retiramos também o belo candeeiro, forrado em tecido rosa, como a cadeira amarela que se cruza com o tapete aos quadrados. De facto, encontramos, neste quarto uma variedade de cores e de padrões, mas nada ficou fora do sítio ou nos leva a pensar que tal não correu bem… Pelo contrário este quarto de criança merece sem qualquer dúvida o nosso top 10!