Acessórios vs Utensílios engraçados de cozinha

Nos dias de hoje as nossas cozinhas estão empilhadas de vários aparelhos eléctricos, de grandes ou pequenas dimensões que servem para nos ajudar nas tarefas diárias, mas que se vão cumulando ao longo do tempo. São muitas vezes irritantes à vista porque são difíceis de manter limpos, são volumosos e ocupam muito espaço sobre as bancadas. Com o estúdio MU • CA estes problemas pertencem ao passado, pois com a Slim Toaster tudo fica mais fácil. A torradeira é montada na parede e desta forma ocupa muito menos espaço ao contrário dos seus antepassados convencionais. Além disso, todas as migalhas de pão que surgirem ficam retidas directamente no tabuleiro curvo amovível.