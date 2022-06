Show more love !

O Dia dos Namorados ou Dia de São Valentim, como é apelidado em alguns países é uma data especial onde se comemora e celebra o amor entre casais, namorados e em em alguns lugares até com amigos. Em Portugal, como em muitos outros países, comemora-se no dia 14 de Fevereiro. Este dia é conhecido por ser o dia mais romântico do ano, no qual os casais trocam mensagens, cartas, presentes, de forma a mostrar e a comemorar o sentimento que os une. É considerada uma data totalmente comercial, mas não deixa de ser um bom pretexto para se dedicar mais tempo e atenção com quem se gosta de verdade. Quem sabe, uma troca de presentes, um jantar mais romântico ou até uma escapadela para passar a noite num hotel digo da data.

Ficam aqui algumas sugestões para passar mais um dia a namorar… e muito! A lista não está terminada e as ideias vão surgindo consoante aparecem coisas giras à frente.