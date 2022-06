Homify 360° – um apartamento de luxo em Ibiza

Ao contrário dos espaços abertos que estavam na área de entretenimento, o quarto é recolhido, simples e agradável. A cor base branca permanece, mas como vimos anteriormente na sala, aqui também os têxteis dão um toque de cor. Neste caso, as almofadas e um cobertor aos pés da cama fazem a diferença.

Na cabeceira da cama existe um pequeno nicho que foi decorado com uma escultura de espinha de peixe, com o intuito de lembrar as proximidades com o mar mesmo do outro lado da janela.