5 erros graves a evitar num quarto

Passamos grande parte do nosso dia a dormir. E a outra parte do dia, aquela em que estamos activos, depende do descanso reparador da noite. Por isso, é muito importante prestar especial atenção à qualidade da nossa cama e colchão.

No mercado, existem vários modelos de colchões: mais duros, mais moles, com espuma, entre outros. Devemos optar pelo que melhor se adequa e molda ao nosso corpo. Um quarto com uma cama cómoda e confortável terá um bom impacto na sua saúde e bem-estar, ajudando-o a atingir todas as suas metas durante o dia.