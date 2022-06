Homify 360° – a casa de um galerista

Vamos a Mungia em Espanha para conhecer a luxuosa vivenda que o estúdio Hoz Fontan Arquitectos projectou para um galerista de arte. Esta encontra-se numa urbanização residencial com vivendas de luxo. É uma vivenda aberta para a paisagem, onde um jardim com piscina espera pelos proprietários, ao mesmo tempo que os dois andares se fecham sobre si. Um edifício que nasceu a jogar com a inclinação do terreno, tirando o máximo partido dos interiores e exteriores. Os interiores são equilibrados, e as zonas exteriores e jardins foram minuciosamente trabalhados, convertendo esta habitação numa espécie de galeria de arte.

Fazemos uma visita 360 (por dentro e por fora)a este espectacular projecto! Acompanha-nos?