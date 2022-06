10 walk-in closets modernos e fabulosos!

Um roupeiro tem como principal função ajudar-nos a manter a nossa roupa organizada. Porém, importa escolhermos um estilo que se adapte ao do nosso quarto, assim como pensar com cuidado na estrutura propriamente dita: quantas prateleiras vai ter, se preferimos gavetas ou portas ou se, pelo contrário, as peças vão ficar expostas, entre outras coisas. Tudo isto tem impacto no tempo que demoramos a vestir-nos no dia-a-dia. Contar com uma boa iluminação é também imprescindível, seja ela artificial ou natural, como no caso deste closet iluminado por clarabóias.