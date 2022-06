Cinco arrebatadoras casas mexicanas

Viver no campo… Quem não teve já um sonho assim? Natureza, paz e sossego. Enfim um ambiente longe do stress e da agitação das grandes cidade… E se fosse numa casinha de madeira confortável acolhedora e ecológica, o sonho era sublime! Para alguns privilegiados moradores de um pequeno complexo de cinco lindas casas no estado do México esse sonho tornou-se realidade.

Numa grande propriedade, no meio da natureza, os arquitetos do gabinete Weber deram forma a um pequeno e exclusivo complexo que coexiste com a floresta envolvente em perfeita harmonia. Aliás o projeto incluiu um grande cuidado em destruir o mínimo de vegetação possível para a implantação dos edifícios, e em aproveitar ao máximo a bela floresta desta área incrível do país.

Cinco casas de sonho que convivem em estreita convivência sem perder a sua individualidade e coexistem na perfeição com a natureza, integrando-a. Cinco moradias de luxo, com uma construção de consciência ecológica e todo o conforto das casas mas requintadas da atualidade. Não percamos tempo, vamos conhecê-las!