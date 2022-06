10 ideias para decorar com imitação de pedra (mas que se pareça verdadeira)

De X em X tempo a nossa casa precisa de algumas alterações para que nos sintamos melhor no mesmo ambiente. As necessidades vão também alterando com o passar do tempo e a forma como encaramos a vida nesse preciso momento. A decoração, além de dar um ar mais bonito, elegante e arranjado à casa, torna-a sem dúvida mais vivida e mais acolhedora.

Claro que as condições climatéricas como o sol a mais e a humidade e o uso normal de uma casa, causam desgaste e marcas, acabando por perder o encanto tido outrora e até acabando também por perder o lado funcional. Investir demasiado tempo e dinheiro em renovações e alterações deste género não é o sonho de ninguém. Com sorte existem muitas formas de renovar, algumas vezes basta apenas pintar as paredes, reaproveitar móveis ou adquirir outros, ou simplesmente revestir paredes com outro material para o ambiente pareça totalmente fresco e renovado.

Apostar num revestimento de pedra, por exemplo, faz as nossas divisões parecerem mais frescas e actuais, fazendo com que imediatamente nos sintamos mais tranquilos. É por isso que neste artigo, nos dedicamos a reunir alguns bons exemplos de aplicações de pedra em ambientes interiores de sua casa, incluindo quando a mesma é artificial. Essa tem várias vantagens: mais barata, mais fácil de aplicar, mais leve e quando se fartar será bem mais fácil de remover. Então porque não apostar neste material e morrer de amores com o encanto rústico da pedra?