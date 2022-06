Mobiliário Inteligente Para Casas Pequenas: 8 Fotos com ideias funcionais

Ai, encaixar todos os elementos de que necessitamos numa casa de banho num espaço pequeno. Não é fácil.

O lavatório deve aparecer suspenso ou numa esquina. Formas arredondadas adaptam-se bem a espaços pequenos pelo que as deve considerar. Para resguardar a banheira ou a área do duche, experimente painéis de vidro ou portas de correr. As portas que abrem para fora são menos práticas e ocupam espaço.

Use espelhos amplos – a cobrir, inclusivamente, toda a parede – que, por reflectirem o espaço, o ampliam. Coloque um sistema de suporte de toalhas na porta do duche ou da banheira. Assim, ficam à sua mão de semear para quando sai do banho o que é essencial.