As melhores opções para o seu animal de estimação!

Antes de ter um pássaro de estimação, considere as vantagens e desvantagens. A maior parte dos pássaros são meigos, espertos e, alguns, podem até falar. No entanto, não podem ficar sozinhos por muito tempo sob pena de começarem a piar alto e a incomodar os vizinhos, os filhotes são susceptíveis a doenças e não é fácil encontrar um veterinário especializado em aves. Na maior parte dos casos, não é dispendioso ter um pássaro em casa. Um pássaro pequeno exige pouco cuidado, já os grandes exigem mais atenção e gastos. Sabia que um papagaio afeiçoa-se de tal forma que pode sofrer de depressão? Pois é. Não queremos ver os animais a sofrer, por isso leia bem sobre eles antes de decidir levá-los para casa. Lembre-se que não são descartáveis.

Para ter um pássaro em casa, só há uma solução: uma gaiola. Deve colocá-la longe de janelas e correntes de ar. Uma área mais activa de sua casa - sala de estar ou cozinha – encoraja o desenvolvimento social do seu pássaro. Depois, considere o tamanho da gaiola. Para um pássaro pequeno não tem que ser muito grande. Para um pássaro maior procure a maior gaiola possível. Se não o fizer, ele pode não achar piada à brincadeira e começar a piar, morder, a tirar as próprias penas e a sentir-se deprimido. Dê-lhe espaço para andar, bater as asas, ter brinquedos e, claro, a zona de comida. Pode até consultar um veterinário antes de escolher uma gaiola.

Os pássaros escapam-se facilmente e é importante reparar no espaçamento entre as barras. Se for um pássaro muito pequeno, convém que os intervalos sejam muito estreitos para ele não ficar lá preso ao tentar fugir. Já para pássaros grandes, aposte numa gaiola com grades na horizontal para eles subirem e descerem, fazendo exercício.

Segundo os veterinários, as gaiolas devem ser mais angulosas e não redondas. As redondas podem deteriorar a saúde mental de um pássaro – eles são umas divas. Por fim, tenha em conta os materiais que compõem a gaiola – devem ser não tóxicos – e sem cantos afiados. Não se esqueça de a decorar. O seu bichinho vai passar muito tempo lá dentro e tem que se entreter e sentir-se estimulado! Sempre que puder, solte-o. Nenhum animal deveria viver numa gaiola. Certifique-se de que todas as janelas e portas estão fechadas antes de o fazer.