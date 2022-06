Cozinha: 10 mesas perfeitas

Toda uma cozinha moderna, desde o mobiliário, às cadeiras, passando pelos candeeiros, mas existe uma quebra, forte e imponente. Que poderia em alguns casos ser demais, mas neste caso resultou na perfeição. Uma mesa para cozinha com um tampo de madeira, deixado quase no seu estado natural e tosco. Vemos-lhe as marcas, os defeitos, as suas curvas, os seus veios… mas todos estes traços que poderiam ser considerados defeitos, apontam-lhe beleza, raridade, naturalidade e unicidade. Sim, cada mesa destas só poderá ser única e irrepetível, pois os traços dos troncos não se repetem. Uma mesa familiar, diferente, agradável e uma peça marcante, sem qualquer dúvida, em toda a cozinha.