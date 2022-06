Projeto de cozinha e lavandaria para família numerosa (+11 Fotos)

Cozinhar é lidar com bastantes elementos, desde os ingredientes aos utensílios ou mesmo ao cumprimento dos tempos do processo de cada prato. É uma actividade que muitos apreciamos mas pode ser por vezes stressante. Assim, o fundamental para o bom funcionamento do espaço e uma boa perfomance na cozinha é a organização. Se os utensílios e os ingredientes estiverem organizados em espaços coerentes de acordo com a utilização e, sempre no mesmo espaço o processo estará desde logo facilitado.

Esta cozinha tem imensas opções de arrumação e conserva quase sempre transparência nos móveis, prateleiras etc… Assim encontrar uma tábua por exemplo será muito mais imediato e intuitivo. Até o filho poderá facilmente ajudar.