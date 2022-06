Fantásticos lavatórios duplos para a sua casa de banho!

Partilhar casa pode ser um sonho tornado realidade (já se imaginou mil vezes a viver com a sua cara-metade, certo?): acordar todos os dias com a mesma pessoa, ter sempre alguém para quem voltar no fim do trabalho, ter companhia para as refeições… No fundo, o ser humano não foi feito para estar sozinho, é um animal de companhia que não gosta de se sentir sozinho. No entanto, há que estabelecer alguns limites para que a convivência seja saudável e não se torne uma dor de cabeça – concorda connosco? Comecemos então pela casa de banho, que é muitas vezes um grande motivo de discussões e desavenças.

Uma casa de banho que vá ser partilhada diariamente por duas pessoas (independentemente da relação que possam manter entre si) deverá, em condições ideais, ter espaço para ambas, com zonas definidas para cada um. O lavatório duplo é uma excelente solução, uma vez que facilita imenso a correria matinal e ajuda a separar produtos de higiene e beleza. Os cabelos compridos caídos ou os restos de espuma de barbear no lavatório passam a ser um problema de quem lá os deixou, não incomodando o parceiro. No artigo de hoje, apresentamos-lhe várias ideias de lavatórios duplos, uma mais fantástica que a outra! No final, fica ao seu critério a derradeira escolha para a sua casa de banho!