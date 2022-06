Uma sala de estar perfeita não tem nenhum destes erros

A sala de estar é vista como um local de descanso, de prazer e de relaxamento. Estaremos, por isso, de acordo que as luzes ténues criam um clima favorável. Embora estejamos habituados a luzes de tecto que iluminam o ambiente por completo e com intensidade, também devemos considerar as luzes indirectas cuja intensidade possa ser controlada através de um comando. Isto permiti-lo-á gerar efeitos distintos mediante as actividades a ter lugar no espaço. Não deixe, ainda, de ter velas em casa. São as melhores aliadas para criar ambiente.