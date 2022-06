Um apartamento com alma portuguesa

Este é um dos espaços mais marcantes da casa e por isso não resistimos a começar por ele! À primeira vista parece-lhe um átrio, com um toucador e uma taça, ou um recanto de uma sala? Olhe melhor… Já viu o chuveiro refletido no espelho, a torneira e os acessórios na pequena prateleira? É verdade é uma casa de banho! Com um arranjo espacial bastante simples o segredo do charme desta casa de banho reside quase exclusivamente nos móveis e acessórios, muito em especial no aparador que faz de bancada ara o lavatório.

Este móvel antigo foi devidamente impermeabilizado, recuperado e adaptado para esta nova finalidade sem perder o seu charme histórico e a sua beleza original. A pedra negra que ladeia o lavatório e o generoso espelho é a moldura perfeita para o conjunto. O quadro na parede oferece um pouco de rusticidade ao espaço, enquanto o pequeno banco transparente mantém o conjunto no presente, mas sem pesar demasiado na decoração. Um espaço muito bem conseguido que abre o apetite para conhecer os restantes.