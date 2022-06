10 casas pequenas: o refúgio perfeito!

Nem sempre é necessário construir uma casa a partir do zero para se ter aquele local feliz do qual se pode usufruir na companhia da família. Também existe a opção de renovar uma antiga propriedade e adaptá-la às necessidades de um estilo de vida contemporâneo. É precisamente isto que nos demonstra a charmosa casa da fotografia que foi totalmente renovado, oferecendo aos seus proprietários todas as comodidades possíveis, sem se perder a traça tradicional do exterior.