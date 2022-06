Uma casa ecológica muito confortável

É cada vez mais comum as pessoas procurarem casas ecológicas que tenham mínimo impacto ambiental e orçamental. Estas casas são altamente eficientes no uso energético pelo que se gasta muito menos dinheiro a pagar contas no final do mês. É certo que, para que isso aconteça, se tem que fazer um investimento inicial – como para instalar painéis solares, por exemplo -, mas o que as pessoas desconhecem é que rapidamente reavêem esse dinheiro.

Hoje, vamos conhecer uma casa passiva. O conceito de casa passiva surgiu na Alemanha, no fim da década de 1980. Contudo, só hoje se pode dizer que tem vindo a ganhar expressividade. As casas passivas ou, em alemão, ’PassivHaus’ são casas muito bem isoladas e com níveis elevados de selagem térmica, concebidas, especialmente, para diminuir as perdas ou os ganhos de calor para níveis deveras reduzidos. Estamos, então, a falar de edifícios super-eficientes e super-blindados.

Vamos conhecer o projecto.