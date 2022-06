6 sugestões para decorar o hall de entrada

Um espelho ou uma moldura são objectos que dão sempre um toque de sofisticação a qualquer decoração. E existem em tantas formas e materiais que não será difícil encontrar aquilo de que precisa ou até jogar com várias peças de diferentes formas e cores.

Crie jogos de luz através da superficies reflectoras dos espelhos e torne o espaço do seu hall mais luminoso e refinado. Dê-lhe mais vida e, no caso de se tratar de um espaço reduzido, aproveite para o fazer parecer maior. Use as molduras e os espelhos para criar padrões de luz, formas e cores nas paredes de sua casa.

Tire partido das molduras para homenagear aqueles de quem mais gosta, para recordar as suas viagens ou simplesmente para abrigarem ilustrações ou frases que o inspiram escritas numa tipografia interessante.

Um espelho e uma moldura são objectos que encaixam bem em qualquer decoração. No fundo, a utilização de um espelho serve sempre para elevar a decoração e uma moldura para a personalizar o que tem particular importância num espaço como o da entrada que, muitas vezes, deixamos entregue ao acaso.

Inspire-se na composição que vê na imagem – proposta da Prego sem Estopa by Ana Cordeiro – onde um espelho com uma moldura reminiscente dos raios de sol se encontra suspensa sobre um aparador onde não objectos decorativos. As cerejas no topo do bolo são, sem dúvida, a poltrona e a otomana. Bonitas e práticas para o tira e põe de calçado ou de roupa.