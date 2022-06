Tereza Prego — requinte, sofisticação e bom gosto

Designer de interiores lisboeta com mais de trinta anos de experiência, Tereza Prego é detentora de um portfólio internacional onde figuram inúmeros projectos de luxo residenciais, empresariais e hotelaria, em Portugal e em várias capitais europeias.

O seu atelier de design e arquitectura de interiores — o Tereza Prego Design — tem à disposição um serviço exclusivo e personalizado, do conceito até à montagem. Exigência, rigor e muito bom gosto, à medida das aspirações de cada cliente.

Do vasto portfólio de projectos com assinatura Tereza Prego, apresentamos-lhe hoje o elegante andar modelo do selectivo condomínio de luxo Palácio Estoril Residências. Enquadrado pelo Parque Estoril, a poente, e uma bela vista sobre o oceano Atlântico, no lado sul, os interiores deste andar são precisamente um reflexo perfeito da sua riquíssima paisagem natural envolvente.