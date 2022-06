Sofisticação e sustentabilidade numa maravilhosa casa de campo

Destacando-se pela elegância dos seus acabamentos em pedra, pela sua aparência sofisticada e glamorosa, e pelo seu conforto evidente, a casa de banho principal deixa-nos a suspirar de inveja.

A forma da banheira, com um quê de escultural, como se fosse uma cápsula que para o tempo e nos recebe na relaxante hora do banho para que nos possamos lavar de todas as pressões e preocupações do dia-a-dia, exalta a delicadeza da conceção global do espaço. As janelas laterais deixam entrar a luz livremente mas tornam-se discretas por causa da sua opacidade. Pura elegância e estilo, mas sem exageros!