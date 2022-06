A remodelação desta humilde casa é muito inspiradora

A alteração foi total. As paredes com humidade já não existem. Deram, pelo contrário, lugar a paredes novas que percorrem uma paleta cromática neutra, com notas de cor que foram estudadas para que se obtivesse um estilo contemporâneo que se harmonizasse com as cadeiras e o móvel da televisão.

A casa de banho é também cómoda e atractiva. Os seus tons neutros fazem com que o ambiente seja relaxado e confortável. O espelho de grandes dimensões e a iluminação ajudam a criar um ambiente amplo e moderno. Em vez de banheira, a casa de banho tem agora uma cabine de duche que ocupa menos espaço.