Um recorte do campo em plena cidade

Aqui pela homify, percorremos o mundo em casas, sem sequer sair do lugar. Todavia, nada nos dá mais prazer do que mostrar projectos que estão mais perto de nós e, assim, também mais perto do nosso coração. Na verdade, o de hoje está tão perto que a cidade que nos recebe é a bela e luminosa Lisboa. Não foi o “pica do 7” que nos levou até lá, mas sim o gabinete de decoradores Alma Portuguesa. E o nome não engana. Nos projectos de design de ambientes e de remodelação levados a cabo por estes profissionais, sobressai a traça portuguesa que surge, todavia, reinterpretada e personalizada. Diríamos que só assim faz sentido para quem é criativo.

Não pense, porém, que vai encontrar o Galo de Barcelos sobre o naperon empoeirado. A história e herança cultural portuguesas, os materiais, as pinturas e o artesanato dialogam com o novo, com o conforto e com a funcionalidade de que já não abdicam as famílias modernas.

Entre outros, os clientes da Alma Portuguesa, integram empresas orientadas para o turismo e que, como tal, apreciam a partilha do que é ser português.

Hoje, apanhamos o 28 e vamos conhecer um espaço turístico dedicado ao short time rental, situado em S. Vicente, no centro histórico de Lisboa. E se acha que na agitada Lisboa não pode viajar até ao sossego campestre, desengane-se.

Ora, veja lá.