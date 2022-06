8 cozinhas com fornos de tijolo para dar um toque rústico à sua casa

Os fornos a lenha/churrasqueiras em tijolo dão sem dúvida um toque rústico a acolhedor a todas as casas. Desenhar um forno com tijolo irá dar trabalho e irá custar dinheiro, mas a solução de churrasqueira integrada na cozinha será espectacular. Pense no cheiro a carne grelhadas ou até em deliciosas pizzas e pães, que poderá preparar no seu novo acessório de preparação de comida.

Não importa se se localiza no jardim ou dentro de casa, o mais importante é que seja usada e que desfrute de boas refeições em família e com amigos. Por esta razão, recomendamos-lhe que leia este artigo para que se inspire a instalar um forno a lenha/churrasqueira em tijolo em sua casa.

Veja estas charmosas e anime-se a conseguir a sua!