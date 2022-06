12 pisos de exterior que aumentam o valor da sua casa

O revestimento do piso muda a aparência de qualquer pátio/jardim. Às vezes a mudança é suficiente para resgatar um espaço velho e perdido e trazê-lo para uma nova realidade. Acha que já fez de tudo para que o seu pátio fique mais bonito mas não ficou convencido? Talvez o que você precisa é apenas de dar mais estilo ao espaço existente. Poderá pedir a nossa ajuda e nós teremos todo o gosto em arranjar um profissional que o ajude a melhorar o piso do seu pátio. Claro que um pavimento bonito irá aumentar o valor da sua casa consideravelmente, por isso deverá ser levado em consideração e em frente.

Antes de instalar piso novo no seu pátio, defina o estilo que quer dar ao seu quintal assim facilitará a escolha do material, a cor e o tamanho a aplicar, adequando-se claro, mais ao projecto que sempre idealizou. Após contas e orçamentos perceba ao certo quanto irá gastar com esta brincadeira e prossiga. Opções de materiais são infinitas e existem sempre marcas mais económicas seja em cerâmica, madeira ou azulejo. Esteja ciente de todos os custos associados e o orçamento que tem disponível. Aqui estão alguns belos exemplos: