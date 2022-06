Uma habitação incrivelmente completa

Ainda na sala vamos deter-nos no mobiliário. Para além do referido sofá vemos uma pequena mesa escura, assim como uma cadeira de design moderno. Estes são os únicos elementos escuros deste espaço e por isso mesmo criam um contraste. Como que a fazer a transição do claro escuro vemos o tapete zebra, uma escolha interessante do ponto de vista da decoração. Ao fundo um armário simples, branco com portas e prateleiras ocupa toda a parede, o lugar perfeito para integrar a televisão mas também alguns elementos decorativos como esculturas.