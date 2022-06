Do luxo à elegância dos terraços em madeira

Hoje na homify falamos de terraços, desenhados a partir de um material tradicional, que nos proporciona uma infinidade de soluções: a madeira. Este é o espaço de eleição para os finais de tarde em nossa casa, durante os dias quentes de Verão, ou para fazermos os nossos eventos privados durante o Inverno, quando o Sol espreita por entre as nuvens. Para quem vive no meio da cidade, um terraço poderá ser uma grande vantagem durante o dia-a-dia, acrescentam uma outra qualidade de vida. No entanto, existem diferentes tipos de terraço, com estilos e decorações personalizadas a cada habitação, e que nos fazem viver com mais tranquilidade.

Depois, existe o material que hoje destacamos. A madeira é não só importante para revestimentos exteriores, tal como é essencial para o conforto que proporciona, durabilidade e resistência ao desgaste do tempo. Os nossos profissionais apresentam-nos alguns modelos que nos inspiram e que nos trazem infinitas possibilidades para o uso deste material. A madeira, não é apenas uma opção esteticamente bonita, mas também muito quente.

Perante isto, hoje vamos fazer com que sinta o prazer de desfrutar do terraço em madeira, com as cinco propostas elegantes que certamente servirão de inspiração.