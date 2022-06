100% lã, 100% Português !

O burel é o ’statement’ das Penhas Douradas, na Serra da Estrela. Fala-se nas Penhas Douradas e o burel aparece logo associado. Os hotéis têm lojas e os objectos fazem parte das decorações das zonas sociais e privadas dos mesmos. É uma imagem de marca que gostam de mostrar, não tivesse já sido este, tão falado em publicações de renome na área. As ovelhas dos rebanhos da serra, despidas das suas lãs, de certeza que nunca imaginaram quantos processos são necessários na fábrica de Manteigas para fazer aparecer o burel. É com um brincar de cores e materiais naturais, conjugados com muito saber e imaginação que foi aparecendo toda esta variedade de bens que nos encantam a vista e o corpo.

O burel foi durante décadas o têxtil por excelência para gerações e gerações de serranos e outros portugueses. Era usado para proteger as populações do frio, dando algum conforto, por exemplo, aos pastores da região. Hoje, o burel volta a estar na moda e há empresas a exportar para fora do país devido ás suas características inerentes – o ser impermeável e quente. Várias décadas depois, o burel chegou ao Japão e desde então, todos os anos as vendas aumentam. São exportadas mantas, cobertores, roupas, acessórios, malas, chapéus e casacos, para homem e mulher. Preocupados com a sustentabilidade, as sobras de burel são usadas no fabrico de chinelos e acessórios promovendo assim a responsabilidade social, ambiental e económica.