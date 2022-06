Objectos decorativos cheios de pinta

Da marca Portuguesa Two.Six, Strap é um desafio à estante comum e banal. É um jogo de cores de diferentes formas e possibilidades. Sendo um objecto modular, compõe-se ou descompõe-se consoante a vontade do freguês ! As fita dão-lhe uma super trendy e versátil, podendo ser combinado com cores diferentes e em posições diferentes também. É uma questão de gosto e de criatividade. A solidez da estrutura permite que a estante seja também usada como divisória de um espaço ou como estante no meio de um quarto.

Mais uma prova de que os portugueses são um povo criativo e sempre a inovar! Combine as cores dos módulos com as fitas e faça da tua Strap uma peça única!