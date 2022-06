Uma casa renovada para uma pequena família

Hoje mostramos-lhe a casa da Rita e do Pedro. A Rita e o Pedro têm dois filhos pequenos e decidiram mudar de vida.

Mudar de vida passa por vezes por repensar ou mudar o espaço que habitamos, pois ele é uma grande parte das nossas vidas. Era um apartamento antigo no coração de Belém, com vista para o rio. Ou seja com imenso potencial mas com interiores muito envelhecidos e uma decoração antiquada, até a organização espacial fazia pensar noutros tempos.

Assim o apartamento ansiava uma nova vida, novos materiais, novas cores e disposição. E ainda claro, mais luz e alegria. O projecto ficou a cargo dos Arquitectos Homestories. Conheça o resultado abaixo.