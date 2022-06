Áreas chillout dentro de casa

O essencial de uma casa: ser um porto seguro e um espaço de total segurança, onde encontre a sua paz e o seu equilíbrio, tão necessários para enfrentar o dia-a-dia com serenidade e força. Para isso, um sofá, uma cama de rede ou uma boa lareira podem ajudá-lo a ter zonas chillout em casa, que com certeza vão tornar-se facilmente no ponto forte da sua habitação! Veja as nossas sugestões para tirar o melhor partido dos vários espaços da sua casa e relaxe, que a vida são dois dias!