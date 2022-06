10 formas de manter a casa sempre limpa e organizada

O escritório, enquanto espaço de trabalho, deve estar sempre arrumado sob pena de nos tornarmos menos produtivos. Compre dossiês, pastas de arquivos ou caixas para organizar os seus documentos e trabalhos. Opte por um esquema cromático para encontrar tudo com maior facilidade: por exemplo, vermelho para as contas que estão por pagar; verde para as contas pagas; amarelo para os documentos do IRS, e assim sucessivamente.