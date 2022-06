5 casas de banho pequenas, mas perfeitas

Começamos com uma casa de banho verdadeiramente compacta. Tem pouco mais de 1 x 1 metro, mas é, surpreendentemente, luxuosa e convidativa.

Neste caso, os designers empregaram duas tácticas diferentes para lidar com a falta de espaço. A primeira diz respeito à iluminação que surge embutida e que, por isso, difunde uma luminosidade indirecta e suave. Este tipo de instalação funciona de forma brilhante com os azulejos amarelos, criando uma atmosfera plena de estilo e de jovialidade. A segunda táctica é relativa às peças que compõem a casa de banho e que foram desenhadas à medida para se adaptarem à exiguidade da divisão que as recebe. A banheira dá espaço ao lavatório e vice-versa. E assim se optimiza uma área.