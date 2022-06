Fachadas Portuguesas

A fachada de betão/cimento curvo envolve a frente da Casa Xieira II pelas mão do gabinete A2 + Arquitectos em Leiria. Nesta parede curva existe um abertura arredondada e por trás dela existe um pátio minúsculo. A porta que se vê dá para a casa de banho de um dos 4 quartos da habitação.

As paredes de concreto mostram as marcas de como foi construída a fachada principal – em cofragem de pinho. E as mesmas, expressam volumes e criam claramente um pátio de entrada que indica o acesso à porta principal. Estas indicações visuais são dadas ao observador através das formas curvilíneas das paredes em betão. A fonte de inspiração do projecto, baseou-se na constante metamorfose do moderno, minimalista, frágil, tradicional e exuberante. Contrastes entre as formas curvilíneas e modernas e as cores, cinzenta do betão e branca do gesso das restantes paredes estão presentes em todo o projecto. Veja tudo aqui.