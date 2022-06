De uma loja a um estúdio/loft

Nesta perspectiva conseguimos ter mais noção da realidade de todo o espaço. Em cima conseguimos ver o quarto que por uma questão de privacidade e luminosidade tem cortinas que possibilitam fechar o espaço restrito à cama. Também a cama tem gavetas possibilitando a arrumação no seu interior. Ainda neste mesmo piso foi criado um local de trabalho com estantes e possível zona de descanso no chão respectivas almofadas.

Os dois pisos foram unidos por uma escada muito simples e elegante, posicionada numa das laterais da casa, economizando espaço. No rés do chão percebemos melhor a disposição das coisas e a área de circulação. As paredes foram mantidas com o tijolo original à vista mas pintado de branco, o que transmite a sensação do passado estar sempre presente.